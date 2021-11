Confira a programação de vacinação contra covid nesta quarta-feira, dia 03, em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 03/11/2021 09:13

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 03, Volta Redonda retoma a vacinação contra covid-19. A aplicação ocorrerá em todas as Unidades de Saúde, das 9h às 16h.

De acordo com a programação a primeira dose será oferecida através de repescagem para pessoas a partir de 12 anos.

Já a segunda dose de AstraZeneca para vacinados com a 1ª dose até agosto. Segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira dose até setembro. A segunda dose da CoronaVac para imunizados com a primeira dose até 13/10/2021.

A aplicação da terceira dose será para profissionais de saúde, de 18 a 59 anos, que tenham recebido a segunda dose até abril. Estudantes da área de saúde em estágio em ambiente hospitalar estão incluídos neste grupo. Eles devem apresentar um documento que comprove atuação na área e o cartão de vacinação Covid-19.

A dose de reforço também será destinada para pessoas de 60 a 79 anos vacinadas com as duas doses até junho; idosos com 80 anos ou mais vacinados com a segunda dose até julho.