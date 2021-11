Acidente ocorreu nas proximidades da Ilha São João em VR - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 02/11/2021 18:56

Volta Redonda - Um veículo de passeio bateu em uma árvore nas proximidades da Ilha São João no bairro Voldac, em Volta Redonda. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira, dia 1º.

Três jovens, de 16, 19 e 20 anos, ficaram feridos na colisão. Segundo as informações da Guarda Municipal, o condutor disse que perdeu o controle da direção.



Apesar do forte impacto, as vítimas com ferimentos leves foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital São João Batista (HSJB).