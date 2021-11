Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 01/11/2021 10:33

Volta Redonda - O Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro em Volta Redonda estará aberto para visitação na terça-feira, dia 02, feriado de Finados. O horário de funcionamento será das 7h às 17h30.

Para evitar aglomerações, cinco missas estão programadas para acontecer na Igreja São José do Operário, na entrada do bairro Vila Brasília. As missas ocorrerão às 7h, 9h, 10h30, 15h e 17h.

Os visitantes devem usar máscaras, respeitar o distanciamento social e higienizar as mãos. A administração também recomenda que menores de 10 anos, maiores de 60 anos ou integrantes dos chamados grupos de risco não participem das missas.

O Cemitério Municipal Bom Jardim Isidório Ribeiro fica na Avenida Waldir Sobreira Pires, 810, no bairro Retiro.