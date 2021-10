Uerj pode instalar núcleo de medicina no Hospital Regional em VR - Divulgação

28/10/2021

Volta Redonda - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) pode instalar um núcleo de medicina no Hospital Regional Zilda Arns, localizado em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Nos últimos dias, representantes da reitoria e da direção de Medicina da universidade visitaram a sede do Hospital, quando foram feitos os primeiros contatos, mas aguardavam o aval do governador Cláudio Castro.

Na ocasião, o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto recebeu a equipe da Universidade formada pelo reitor Ricardo Lodi, o pró-reitor de Saúde, Denizar Vianna Araújo e a pró-reitora de Extensão e Cultura, Cláudia Gonçalves.

A confirmação do projeto aconteceu em uma reunião no Rio de Janeiro e a informação foi divulgada, pelo prefeito de Volta Redonda, nesta quinta-feira, dia 28.

Projeto está pronto e unidade seria criada ao lado do Hospital Regional Divulgação “Entregamos em mãos ao governador Cláudio Castro e ao Reitor Ricardo Loddi o pedido do Cismepa (Consórcio Intermunicipal do Médio Paraíba), feito por todos os prefeitos da região. Se tudo der certo, teremos um reforço significativo para o Hospital Regional, que atende ao plano original da construção desta unidade. Nos só temos de agradecer a Uerj, mais uma vez ao Cláudio Castro e ao deputado estadual André Ceciliano”, disse Neto.

No início desta semana, uma nova reunião aconteceu no município, com os diretores da área da saúde. Na última quarta-feira, dia 27, Neto foi ao Rio para conversar com as partes interessadas no convênio.

“Uma equipe de nove pessoas da Uerj já visitou o terreno, já preparamos o projeto e enviamos para os técnicos da universidade. O governador Cláudio Castro, assim como o reitor da Uerj, os prefeitos da região e seus secretários de Saúde também apoiam a ideia”, falou o prefeito.

O custo seria de aproximadamente R$ 3 milhões para a obra. O projeto de construção da unidade da Uerj em Volta Redonda foi desenvolvido pela equipe da arquiteta Cláudia Freitas. A intenção é que as aulas comecem no mês de agosto de 2022, de acordo o prefeito de Volta Redonda.

“Antes disso, estamos estudando a possibilidade de alunos de Medicina da Uerj fazerem residência médica no Hospital Regional já em fevereiro do ano que vem. O hospital tem auditórios, salas de aula e toda a estrutura para começar uma parceria nesse sentido”, explicou Neto.