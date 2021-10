Homem é preso em VR por porte ilegal de arma - Divulgação/ PM

Publicado 28/10/2021 00:29 | Atualizado 28/10/2021 00:31

Volta Redonda - Policiais militares prenderam um homem, de 30 anos, por porte ilegal de arma em Volta Redonda. O flagrante aconteceu nesta quarta-feira, dia 27, Via Sérgio Braga, na Ponte Alta.

De acordo com os agentes, durante o patrulhamento eles receberam a informação pelo rádio que um homem em um veículo estava com uma arma de fogo e ameaçava as pessoas no bairro Vila Santa Cecília.

Ainda segundo as informações, assim que os policiais viram um veículo parecido, acompanharam o carro, em seguida fizeram a abordagem e encontraram a pistola. O homem foi levado para a 93ª DP (Delegacia de Polícia).