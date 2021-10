Técnico do Volta Redonda Futebol Clube concluiu o curso Licença A da CBF Academy - Divulgação/ VRFC

Publicado 27/10/2021 10:50

Volta Redonda - O técnico do Volta Redonda Futebol Clube (VRFC), Neto Colucci terminou nesta semana o curso Licença A da CBF Academy, destinado aos treinadores de equipes profissionais. Ele falou sobre a etapa concluída.

“Assistimos aulas com diversos treinadores consagrados, assim como também têm muitos treinadores pelo Brasil que realizaram o curso. É um momento de adquirir conhecimento, fazer network e ter troca de experiências, passando um pouco do que estamos fazendo e conhecer também o que vem sendo realizado em outros clubes. Foi muito especial e espero colocar em prática os aprendizados e as correções que fizemos juntos nestas aulas. Agora já estou escrito para a Licença PRO, que é o último curso da CBF para treinadores, destinados a técnicos de competições internacionais, como Libertadores, Sul-Americana, dentre outras, e espero realizá-lo em breve”, disse.

Neto Colucci completou um ano à frente do Volta Redonda na terça-feira, dia 26. O treinador tricolor já dirigiu o Voltaço em 40 jogos, com 15 vitórias, 15 empates e 10 derrotas.

“Quando assumi o Volta Redonda, estávamos em um momento muito complicado, brigando contra o rebaixamento, e aí conseguimos trabalhar e manter a equipe na Série C. Aí veio esta temporada, tivemos algumas mudanças no elenco, e a equipe teve boas atuações nas competições que disputamos. Infelizmente não tivemos nenhum título ou o acesso, mas foi o ano que mais revelamos e utilizamos atletas formados na nossa base em jogos oficiais. É uma semente muito bem plantada para que lá na frente o Voltaço possa colher mais frutos ainda”, falou.

Sobre a temporada 2021, o treinador do Esquadrão de Aço ressaltou os pontos positivos e negativos. Ele também falou sobre a expectativa para o próximo ano.

“Todo dia aprendemos algo não só procurando, estudando e vivenciando, mas também errando. No geral, tivemos muitos pontos positivos durante esta temporada. Hoje, podemos afirmar que o Volta Redonda já é uma equipe respeitada no cenário estadual e muito forte no cenário nacional. Temos um padrão de jogo próprio, mudamos de sistema e característica dentro da partida, construímos variações de jogadas, dentre outros pontos positivos que fazem os nossos adversários nos estudarem e respeitarem bastante quando vão nos enfrentar. Por isso, acredito que fizemos uma temporada 2021 muito boa e no ano que vem tenho certeza que será a concretização de um trabalho muito sólido que estamos fazendo”, disse.

O técnico ainda comentou sobre o que pode-se levar dos adversários.

“Enfrentamos equipes que há muito tempo o Volta Redonda não enfrentava, com características e estratégias diferentes, pegamos temperaturas e viagens muito longas. Terminamos o ano brigando pela classificação, em uma chave muito equilibrada, não à toa que, na última rodada, sete clubes tinham chance de garantir a vaga. Isso mostra o equilíbrio da nossa chave e como taticamente conseguimos evoluir os nossos atletas e trabalhar forte. Conhecemos muitos atletas, características diversificadas dos nossos adversários e isso traz um aprendizado para que possamos colocar em prática as coisas boas que enfrentamos, corrigindo também os erros que tivemos”, pontuou.