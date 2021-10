Voltaço renova com Marcos Vinícius e o empresta ao Fortaleza-CE - Divulgação/ VRFC

Publicado 25/10/2021 17:16

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) informou que renovou por mais dois anos o contrato com o lateral-direito, Marcos Vinícius, de 20 anos. O atleta já atuou em 21 jogos pelo profissional do Voltaço, sendo 18 na temporada 2021.

Segundo a diretoria, após a renovação, o jogador que é prata da casa foi emprestado ao Fortaleza-CE até 31 de maio de 2022. De acordo com a negociação, o Voltaço permanece com 90% dos direitos econômicos do atleta, os outros 10% são do próprio jogador.

Também ficou fixada uma opção de compra de 50% dos direitos por R$350 mil, ao final do contrato. O vice-presidente do VRFC, Flávio Horta Júnior comentou sobre a negociação.

“Marcos Vinicius, que ficou conhecido no clube como Bebê, é um atleta polivalente, forte, dedicado e uma verdadeira joia do Voltaço. Sua renovação conosco por mais dois anos foi excelente e essa oportunidade de poder vestir a camisa do Fortaleza-CE em duas competições sub-20, o Cearense e a Copa São Paulo, fará ele ganhar experiência em um clube de grande visibilidade. Temos uma opção de compra fixada, mas que, de qualquer maneira, o Voltaço ainda permanecerá com 40% dos direitos do atleta”, falou.