Volta Redonda recebe R$ 66 milhões em investimento de infraestruturaDivulgação

Publicado 23/10/2021 11:37 | Atualizado 23/10/2021 11:38

No próximo dia 19 de novembro será realizada a licitação da primeira etapa do projeto de mobilidade urbana que acontecerá em Volta Redonda. A informação foi confirmada pelo governador do Estado, Claudio Castro que entrou em contato com o prefeito Antonio Francisco Neto.

Segundo o governador, a concorrência será às 11h, e ficará a cargo da Secretaria de Estado das Cidades. Nesta fase, mais de R$ 66 milhões serão investidos na construção de um viaduto, de ciclovias, corredor estrutural de transporte público de passageiros, nova sinalização vertical e horizontal, novas calçadas e novo sistema de iluminação pública.

Ainda segundo as informações divulgadas, a segunda e terceira etapas das obras e serviços estão com os projetos em fase final de análise para resolução de pendências (como licenças ambientais e outros protocolos). Portanto, mais licitações deverão ser marcadas em breve, com valor próximo ao desta concorrência.

“Nós temos muito que agradecer ao governador e aos secretários de estado em geral, pela atenção e apoio que temos recebido. Volta Redonda hoje só pode vislumbrar um futuro melhor graças a esta parceria com o estado. Na saúde, na infraestrutura ou onde nossa população ver algum avanço, pode saber que teve a participação do estado. Também temos que destacar o empenho da nossa equipe do município, que tem conseguido montar e viabilizar os projetos em tempo recorde”, disse Neto.

Dentro desta primeira parte chamada “DEMOB1” está prevista a construção de um novo viaduto para ligar os bairros Jardim Amália e Aterrado. O projeto prevê uma nova ligação entre a BR-393 (trecho próximo ao antigo Casarão) e a Avenida Integração (no limite entre o Aterrado e a Vila Americana, próximo à base da Petrobras).

O objetivo é permitir o acesso direto de veículos oriundos das plantas industriais à rodovia federal, evitando o sistema viário utilizado pelo transporte público e demais modais, de acordo com relatório da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).

“Tal intervenção mitiga os efeitos da segregação do território causada pela linha férrea que atravessa o município no sentido Leste-Oeste”, diz trecho do relatório.

Ainda no “DEMOB1” consta a construção de um sistema cicloviário no entorno da Usina Presidente Vargas, para promover o deslocamento seguro pelo modal bicicleta, diminuindo os efeitos das dificuldades históricas criadas pela planta industrial, pelo Rio Paraíba do Sul e pela linha férrea operada pela M.R.S ao sistema viário atual. O projeto busca adequar ou atualizar Volta Redonda a estes três fatores (rio, fábrica e trem), que são alguns dos pilares da existência do município.

Uma das intenções será gerar a inclusão de mais mulheres no uso de bicicletas e também diversificar a faixa etária dos ciclistas. Uma pesquisa constante na elaboração do projeto, com uma amostra de 184 ciclistas (que compreende 4,97% do volume diário de ciclistas), apontou que os homens compõem 87% do público que usa a bicicleta como meio de locomoção. Do total de pessoas que diz usar o veículo, 60% têm entre 35 e 50 anos.

Também serão feitas ou refeitas 32.500 m2 de calçadas e equipamentos de acessibilidade, para integrar as viagens a pé com modal transporte público nas áreas mais densamente povoadas, garantindo acesso aos equipamentos urbanos de forma plena à população, inclusive e principalmente àquela parcela das pessoas que tem mobilidade reduzida.

O projeto contempla ainda a construção de 15 km de corredor de transporte com faixas exclusivas, o chamado “Corredor Estrutural de Transporte Público”. Essa iniciativa tem especialmente a finalidade de aumentar a velocidade operacional dos veículos que operam no Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP), possibilitando maior oferta de serviço sem implemento de custos operacionais.

Segundo o projeto, para que isso aconteça, serão feitas obras viárias para adequar a geometria das vias já existentes ao tráfego de veículos de maior porte, aumentando assim a capacidade de oferta de serviço no mesmo espaço urbano. Há previsão de intervenções maiores em ao menos seis pontos da cidade.

O trabalho será acompanhado de nova pavimentação e da implantação de nova sinalização horizontal e vertical, com o objetivo de atender as determinações do CTB (Código Brasileiro de Trânsito), e garantir uma circulação segura de veículos e pedestres.

A conclusão da licitação permitirá o avanço das melhorias na iluminação pública. Já iniciada pela Prefeitura de Volta Redonda, a troca de lâmpadas amarelas pelas de LED será ampliada dentro do DEMOB1 para mais de 12 mil pontos da cidade.

“Haverá sensível modernização do parque de iluminação pública, construindo vetores para a segurança, tanto na questão do tráfego de veículos e pedestres quanto na melhoria das condições de segurança pública, incrementando a iluminação das ruas, avenidas, vielas, alamedas, praças, monumentos históricos e demais logradouros públicos. Complementando diretamente os demais projetos a serem implantados, resultando na melhoria da imagem da cidade, favorecendo o comércio, o turismo e o lazer, e o desenvolvimento econômico e social”, aponta um trecho do projeto.