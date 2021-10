Carro desgovernado provoca acidente em Volta Redonda - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 23/10/2021 10:52

Volta Redonda - Um veículo de passeio, Fox preto, bateu em outro carro e invadiu um estabelecimento na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda. O acidente aconteceu no início da manhã deste sábado, dia 23.



De acordo com o relato das testemunhas, o condutor do carro teria perdido o controle da direção enquanto descia o viaduto em alta velocidade.

As primeiras informações indicam que quatro pessoas estavam no carro que ficou desgovernado. Três foram socorridas e levadas para o Hospital São João Batista, já o motorista não foi localizado.