Deputado estadual e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca visita a cidade de PinheiralDivulgação

Publicado 22/10/2021 20:31 | Atualizado 22/10/2021 20:33

Nesta sexta-feira, dia 22, o deputado estadual e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, esteve na cidade de Pinheiral, na Região do Sul Fluminense. Durante a visita, Tutuca e o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, acompanharam as obras de recapeamento asfáltico na Avenida Nilton Pena Botelho. Esta via faz a ligação com o município de Volta Redonda.

“A recuperação desta via era uma das principais reivindicações da população de Pinheiral, pois liga a cidade a Volta Redonda e é a principal via de acesso dos moradores. Fico feliz de ver o nosso trabalho chegando na ponta e melhorando a vida população no dia-a-dia”, disse Tutuca.

Ainda passarão por recuperação ruas no Polo Industrial, Parque Maíra e Chalé, em parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Pinheiral.

Tutuca e Ednardo também visitaram o Ônibus Lilás da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O objetivo da iniciativa é atender mulheres em situação de violência, atendimento jurídico, psicológico e emissão de documentos.

“A vinda do ônibus para o atendimento das mulheres de Pinheiral é mais uma ação nossa junto ao Governo do Estado, atendendo às reivindicações da prefeitura. O governador Cláudio Castro tem ressaltado a importância de trazer políticas públicas para o interior e, com a vinda destes serviços, estamos dando sequência ao nosso trabalho”, destacou Tutuca.