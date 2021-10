Homem é morto a tiros no bairro São Sebastião em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 22/10/2021 17:00 | Atualizado 22/10/2021 17:04

Volta Redonda - Um jovem, de 22 anos, foi morto a tiros na Via 1, no bairro São Sebastião, em Volta Redonda. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira, dia 22.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local do assassinato. De acordo com as informações da Polícia Civil, o jovem era suspeito de homicídio e tinha passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.



A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, mas até o momento desta publicação, não havia informações o motivo do crime.