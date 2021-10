Vacinação contra covid-19 em VR nesta quinta-feira, dia 21 - Divulgação

Vacinação contra covid-19 em VR nesta quinta-feira, dia 21Divulgação

Publicado 21/10/2021 11:30 | Atualizado 21/10/2021 11:32

Volta Redonda - A imunização contra covid-19 prossegue nesta quinta-feira, dia 21, em Volta Redonda. A aplicação das doses ocorre em todas as unidades de saúde da cidade, das 8 às 16h. Sendo que as seguintes unidades funcionam com horário estendido: até as 18h Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo, Santo Agostinho e Santa Cruz; e até as 21h: São João, 249, Vila Mury e Volta Grande.

A terceira dose será destinada para profissionais de saúde acima de 40 anos: vacinados com duas doses até 30/04/2021; profissionais de saúde que atuam em hospitais, serviços emergenciais e unidades de vacinação: vacinados com duas doses há mais de 04 meses; pessoas com comorbidades acima de 40 anos: vacinadas com a segunda dose há mais de 06 meses; pessoas de 60 a 79 anos: vacinadas com duas doses até 30/04/2021; idosos de 80 anos ou mais vacinados com duas doses até 23/07/2021 e imunossuprimidos graves: vacinados com a segunda dose até 23/09/2021.

Já a segunda dose de CoronaVac para quem recebeu a primeira dose até 01/10/2021. No caso da AstraZeneca e Pfizer, a aplicação ocorrerá para quem recebeu a primeira dose até 26/08/2021. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ressaltou que não há doses de AstraZeneca, por isso, as segundas doses desse imunizante poderão ser feitas através de intercambialidade com a vacina Pfizer, mediante autorização do usuário.