Dados atualizados sobre a covid-19 nesta terça-feira, dia 19, em Volta Redonda - Reprodução

Publicado 19/10/2021 18:03

Volta Redonda - Mais três mortes foram registradas por covid-19 em Volta Redonda de acordo com os dados desta terça-feira, dia 19. Desses óbitos, dois ocorreram neste ano, nas seguintes datas: 26/04 e 16/05.

Com a atualização, a cidade chega ao total de 1.242 óbitos desde o início da pandemia. Já os casos confirmados da doença são 40.602.

As taxas de ocupação de leitos na rede pública seguem com 25% de UTI e 21% dos leitos clínicos. E na rede privada, 19% de UTI e 15% dos leitos clínicos. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).