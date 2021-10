Orquestra de Cordas de Volta Redonda - Divulgação

Publicado 19/10/2021 12:33

Volta Redonda - Sob a regência da maestrina Sarah Higino, a Orquestra de Cordas do Projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, participará da série “Villa-Lobos Aplaude”, da UniRio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro). A apresentação acontecerá nesta quinta-feira, dia 21, às 18h, pelo canal MusicaUNIRIO, no YouTube.

A série “Villa-Lobos Aplaude” teve início em 2017. No começo, os concertos eram apresentados na Sala Villa-Lobos do Centro de Letras e Artes, mas por conta da pandemia de covid-19, o projeto passou a ser gravado e reproduzido virtualmente.

No início de julho deste ano, a gravação com os músicos de Volta Redonda começou e reuniu cerca de 40 componentes da Orquestra de Cordas da cidade, na Sala de Concertos da sede do projeto Volta Redonda Cidade da Música, no bairro Vila Mury.

Segundo a maestrina Sarah Higino, que é professora do projeto e foi responsável pela regência do concerto, participar da série “Villa-Lobos Aplaude” é uma honra.

“Fiquei feliz com o convite por conta da importância de Villa-Lobos como compositor e também como educador. Além de estar num projeto da UniRio, que é responsável pela formação de inúmeros músicos que começaram aqui no Cidade da Música”, disse Sarah.