Material apreendido no bairro Coqueiros em Volta RedondaDivulgação

Publicado 18/10/2021 09:52

Volta Redonda - Policiais militares prenderam dois homens e apreenderam grande quantidade de drogas e outros materiais do tráfico no bairro Coqueiros, em Volta Redonda. A ação aconteceu no último sábado, dia 17, na Rua F com a travessa Veneza.

Os agentes foram ao endereço para verificar uma denúncia de que homens estariam realizando o tráfico de entorpecentes no local. Um cerco foi montado e três suspeitos quando perceberam a chegada da PM, iniciaram uma troca de tiros.

Depois do confronto, dois indivíduos foram presos. Com eles, os policiais encontraram o seguinte material: 270 pinos de cocaína, 270 trouxinhas de maconha, 197 pedras de crack, 62 pedaços de haxixe, 01 rádio transmissor, 01 base de rádio transmissor, R$ 157,00 e 01 aparelho celular.

Segundo a Polícia Militar, o terceiro homem que seria o suposto “gerente do tráfico” conseguiu fugir durante a ação. Os outros foram levados para a 93ª DP (Delegacia de Polícia), juntamente com o material apreendido.