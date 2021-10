Veículo está estacionado na praça da prefeitura, no bairro Aterrado - Daniel Veroneze

Publicado 15/10/2021 14:30

Volta Redonda - O Ônibus do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) chegou ao município de Volta Redonda nesta sexta-feira, dia 15. O veículo da Comissão de Defesa do Consumidor (Codecon) está na Praça Sávio Gama, em frente à prefeitura, no bairro Aterrado.

O horário de atendimento será até as 17h, nesta sexta, dia 15, e no sábado, dia 16, até as 16h. Serão disponibilizados serviços como reclamações de relação de consumo, queixas sobre a atuação de órgãos públicos, esclarecimentos de dúvidas e orientações jurídicas, assim como explicou o coordenador do Ônibus do Consumidor, o advogado Vitor Andrade.

“Estamos orientando sobre os direitos do consumidor e recebendo reclamações sobre as relações de consumo; são preços abusivos, cobranças indevidas e demora ou não entrega de mercadoria, por exemplo. Muitas pessoas já estiveram aqui tirando dúvidas e algumas registraram reclamações. Então convidamos a todos que tiverem alguma questão a comparecer à Praça Sávio Gama. É importante ressaltar que o cliente que venha contestar alguma situação não só traga o relato, sua dor, mas também a documentação pertinente. Se for uma fatura indevida, que venha com ela ou um protocolo de atendimento, número do contrato", orientou.

As demandas de proteção ao consumidor podem ser enviadas também pelo WhatsApp (21) 99854-7060, pelo e-mail ( [email protected] ) ou pelo site www.cdcrj.com.br

A vinda do ônibus a Volta Redonda foi uma solicitação do deputado estadual Marcelo Borges, o Marcelo Cabeleireiro (DC), junto à Codecon. O projeto também tem o apoio da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Volta Redonda, através da Comissão do Direito do Consumidor.