Inscrições abertas até dia 18 de outubroDivulgação

Publicado 14/10/2021 11:51 | Atualizado 14/10/2021 11:52

Volta Redonda - Um processo seletivo está aberto para as vagas remanescentes no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), campus Volta Redonda. As vagas serão exclusivas para alunos da Rede Municipal de Ensino (SME e FEVRE) que estejam cursando o 9º ano do Ensino Fundamental, sem dependência, ou o 4ª ciclo da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Ao todo, 60 vagas serão disponibilizadas para o Curso de Automação Industrial. A prova será realizada no domingo, dia 24 de outubro, das 9h às 11h, nas unidades escolares onde os interessados estudam. O Curso de Automação Industrial tem sete períodos, que são concluídos em três anos e meio.

O IFRJ ainda disponibilizou 32 vagas para o Curso Concomitante em Eletrotécnica para alunos que estejam cursando o 2º ano do Ensino Médio; e 36 vagas para o Curso Subsequente em Metrologia para estudantes do 3º ano ou que já tenham concluído o Ensino Médio.

O Curso Concomitante em Eletrotécnica é realizado em quatro períodos com dois anos de duração e o Curso Subsequente em Metrologia tem duração de um ano e meio, divididos em três períodos.

Os estudantes das redes pública e privada de Volta Redonda podem concorrer as vagas. A distribuição acontecerá também no dia 24 de outubro, às 10h, através de um sorteio pelo link: https://youtu.be/tlknBcjqFmk

As inscrições estão abertas até as 15h, de segunda-feira, dia 18. Para qualquer uma das vagas, o cadastro deve ser feito pelo site oficial da Prefeitura de Volta Redonda (voltaredonda.rj.gov.br), no ícone “Concursos e Processos Seletivos” e após no “Processo Seletivo para ingresso de vagas remanescentes do IFRJ – EDITAL Nº. 002/2021”.

As matrículas dos estudantes selecionados serão no dia 31 de outubro e o início das aulas será no dia 08 de novembro.