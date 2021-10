MEP-VR promove atividade online com reflexões sobre a covid-19 - Divulgação

Publicado 13/10/2021 09:40 | Atualizado 13/10/2021 09:42

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) irá realizar uma roda de conversa com o tema ‘Mundo Pós-Pandemia’. O evento com reflexões sobre a covid-19 será aberto para a comunidade escolar do MEP e a toda sociedade.

A atividade sócio científica, coordenada pela Comissão de Saúde do MEP-VR, acontecerá através da Plataforma Google meet, no sábado, dia 23, às 16h. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected]

O biólogo, físico, professor do Pré-Vestibular Cidadão e coordenador da comissão de saúde do MEP, Saulo Karol comentou sobre a proposta do evento.

“Nossa motivação desde que surgiu o vírus covid-19, tem sido manter os olhares atentos, e ao mesmo tempo provocar reflexões sobre o tema, buscando dados da realidade e ouvir especialistas para colaborar na prevenção e defesa da vida. A roda de conversa do dia 23 dará foco ao cenário já arrefecido da pandemia com falas de diferentes profissionais”, disse.

A também integrante da comissão de saúde do MEP, Elienai Pereira, e também expositora, falou sobre o evento que terá será mediado pelo professor Saulo Karol, e contará com o debatedor, o médico pediatra e professor do Pré-Vestibular Cidadão, Miguel Tepedino Neto.

“A arte e a cultura fazem parte da existência humana desde os primórdios da consciência, no contexto do que enfrentamos sem a cultura e a arte não venceríamos a batalha mental contra esse vírus", destacou Elienai Pereira.

Confira os temas que serão debatidos na mesa de trabalho:

‘Os aspectos psiquiátricos pós-pandemia’; com a médica, ex-aluna do MEP: Nathalia Lambert Andrade.

‘O mundo e a cultura pós-pandemia’; com a física, poetisa, professora e voluntária no Pré-Vestibular Cidadão,Elienai Pereira.

‘A recuperação respiratória a médio e longo prazo pós-covid’; com a fisioterapeuta, mestre em doenças cardiovasculares, professora Patrícia Luciane da Costa.

‘O papel das artes marciais no fortalecimento do organismo e da mente pós-pandemia”; com o professor de educação física e mestre em Taekwondo, Ikaro Graciano.

‘Estamos preparados para conviver com a covid nos hospitais?; com a enfermeira e professora, Hilda Bartolini.

‘Impactos da pandemia no desenvolvimento da linguagem’; com a Fonoaudióloga e professora, Priscila Felix.