Material do tráfico de drogas apreendido no bairro Santa Cruz em VRDivulgação

Publicado 12/10/2021 23:15

Volta Redonda - Dois suspeitos foram presos nesta terça-feira, dia 12, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Eles foram detidos na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Condomínio Ingá II.

De acordo com a Polícia Militar, com a dupla foi encontrado o seguinte material: 205 pinos de cocaína, 80 sacolés de maconha, 62 pedaços de maconha, um rádio transmissor, dois aparelhos de celular e R$ 161.

O caso foi registrado na 93ª DP (Delegacia de Polícia), para onde os suspeitos e o material apreendido foram levados.