Material apreendido no bairro Santa Cruz, em Volta RedondaDivulgação/ PM

Publicado 12/10/2021 09:19

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de um suspeito e também de material do tráfico de drogas em Volta Redonda, nesta segunda-feira, dia 11.

O caso ocorreu no bairro Santa Cruz, na Rua Ayrton Senna. Durante um patrulhamento, os agentes receberam informações sobre o homem, que no dia 01 de outubro, teria trocado tiros com a polícia.

Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram o suspeito que estava em uma casa e com ele o seguinte material foi encontrado: 437 unidades de maconha, 76 pinos de pó, 01 rádio transmissor, 02 bases de rádio, 06 balanças de precisão e material de endolação.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.