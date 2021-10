Volta Redonda abre quatro Unidades de Saúde nesta segunda-feira para vacinação - Divulgação

Volta Redonda abre quatro Unidades de Saúde nesta segunda-feira para vacinaçãoDivulgação

Publicado 11/10/2021 07:01

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 11, a aplicação da vacina contra covid-19 acontecerá em quatro Unidades de Saúde de Volta Redonda. Nessas unidades também será possível realizar a atualização da caderneta de vacinas de crianças e adolescentes menores de 17 anos, através da campanha de Multivacinação.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as unidades do Conforto, Jardim Paraíba, Retiro II e Santo Agostinho, irão funcionar das 08h às 16h30. As outras unidades estarão fechadas por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Ainda de acordo com a SMS, o retorno do atendimento será na quarta-feira, dia 13, em toda a Atenção Básica da cidade.