Material apreendido em Volta Redonda no bairro Santo Agostinho - Divulgação/ PM

Publicado 09/10/2021 17:17

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam 875 pinos de cocaína e 394 pedaços de maconha, em Volta Redonda. A apreensão aconteceu na noite de sexta-feira, dia 08, no bairro Santo Agostinho, em uma localidade conhecida como Beco do Val.

Os policiais militares do GAT I e Serviço Reservado (P2) chegaram ao endereço por conta de uma denúncia. Com a aproximação dos agentes, os suspeitos fugiram pela área de mata.

Todo material apreendido foi encaminhado para Delegacia de Polícia, 93ª DP, em Volta Redonda.