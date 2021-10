Material apreendido no bairro Monte Castelo em Volta Redonda - Divulgação/ PM

Publicado 08/10/2021 15:42

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam material do tráfico de drogas no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. A apreensão ocorreu nesta sexta-feira, dia 08.

A ocorrência aconteceu quando os agentes foram verificar uma denúncia de que suspeitos estariam realizando a "endolação" de entorpecentes perto do campo de futebol, em uma área de posse do bairro.



Com a chegada da PM, os homens fugiram e abandonaram o seguinte material: 66 pinos de cocaína, 09 trouxinhas de maconha, uma balança de precisão e 01 porção de cocaína de aproximadamente 150g.

O registro do caso foi feito na Delegacia de Polícia, a 93ª DP, para onde todo o material foi levado.