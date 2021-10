Animal foi levado para o Centro de Controle de Zoonoses, no bairro Três Poços - Divulgação

Publicado 07/10/2021 09:12

Volta Redonda - Um cavalo que estava solto na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, em Volta Redonda foi recolhido próximo ao nº 1.440, perto do bairro Vila Mury. A ação foi realizada por agentes da Guarda Ambiental, com o apoio de funcionários do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

O animal causava risco de acidentes aos motoristas que passavam pelo local. A apreensão ocorreu após a Guarda Municipal ser acionada através do telefone 153.

O cavalo foi levado ao CCZ, no bairro Três Poços e o dono tem até 72 horas para reivindicar a propriedade do animal, que é liberado após o pagamento de uma taxa de R$ 391,51. No caso do cavalo apresentar sinais de maus-tratos, o proprietário ainda terá que pagar uma multa por crime ambiental, podendo responder criminalmente.

Se durante este período, o dono não fizer a retirada do cavalo, o animal passa a pertencer a Prefeitura de Volta Redonda e deve ser encaminhado para a Fundação Beatriz Gama (FBG), que mantém a Escolinha Municipal de Hipismo.