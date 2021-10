Profissionais de saúde acima de 48 anos, vacinados com duas doses até abril, receberão reforço na imunização - Geraldo Gonçalves

Publicado 06/10/2021 07:30

Volta Redonda - A cidade de Volta Redonda vai aplicar a dose de reforço da vacina contra a covid-19 para profissionais de saúde acima de 48 anos, nesta quarta-feira, dia 06. A aplicação será destinada para os trabalhadores da área vacinados até 08/04/2021, ou seja, a partir de seis meses da imunização completa com duas doses.

A imunização ocorrerá nas Unidades de Saúde (UBS e UBSF), das 08h às 16h. É necessário apresentar o cartão de vacinação covid, que confirme a aplicação das doses anteriores, e um comprovante da atuação profissional. As Unidades que funcionam para vacinação até as 21h são: 249, São João, Vila Mury e Volta Grande e até as 18h: Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo, Santo Agostinho e Santa Cruz.



A terceira dose também será oferecida para pessoas de 60 anos a 79 anos vacinadas com as duas doses até 15/04/2021. Ainda podem receber a dose de reforço, idosos acima de 80 anos vacinados com as duas doses até 09/06/2021.

Também nesta quarta-feira, dia 06, os imunossuprimidos graves, incluindo as pessoas que fazem hemodiálise, vacinados com as duas doses até 08/09/2021 receberão a dose de reforço. O Ministério da Saúde orienta que a dose de reforço seja administrada para pessoas imunossuprimidas que tomaram a segunda dose (ou dose única) há pelo menos 28 dias.

As segundas doses da AstraZeneca e Pfizer estarão disponíveis para vacinados com a primeira dose até 11/08/2021. A segunda dose da CoronaVac será direcionada para quem recebeu a primeira dose até 16/09/2021.

No município, acontece a repescagem de primeira dose para pessoas acima de 12 anos. É necessário apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, cartão do SUS ou CPF no ato da vacinação.

Na terça-feira, dia 05, a cidade recebeu uma nova remessa de vacinas do Ministério da Saúde com 4.600 doses da vacina Pfizer/BioNTech e 2.200 doses da AstraZeneca (Oxford).