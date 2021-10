PM apreende drogas no bairro Santa Cruz em VR - Divulgação/ PM

PM apreende drogas no bairro Santa Cruz em VRDivulgação/ PM

Publicado 05/10/2021 16:49

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam grande quantidade de entorpecentes nesta terça-feira, dia 05, em Volta Redonda. Um homem também foi preso durante a ação realizada na Estrada Santa Cecília do Ingá, no bairro Santa Cruz.

De acordo com as informações da PM, enquanto um patrulhamento era feito no local com o objetivo de diminuir os índices de criminalidade, denúncias foram recebidas sobre o tráfico de drogas. Ainda segundo a polícia, um cerco foi realizado nas entradas do condomínio e vários suspeitos armados fizeram disparos de arma de fogo contra as guarnições. Ninguém ficou ferido no confronto.

Após cessar a troca de tiros, buscas foram feitas no terreno. Um suspeito, de 25 anos, foi detido e o seguinte material apreendido: 240 sacolés de cocaína, 86 pinos, 89 sacolés de maconha, um rádio transmissor com duas bases.