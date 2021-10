Covid: 82% das internações em Volta Redonda são de pessoas sem a vacina | Volta Redonda | O Dia

VR divulga dados sobre a vacinação contra covid-19 - Divulgação

Publicado 04/10/2021 14:39

Volta Redonda - Neste ano de 2021, no município de Volta Redonda, do total de 1.993 internações por covid-19 na rede pública (SUS) e privada, 82,2% foram de pessoas não vacinadas. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 04, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Neste ano de 2021, entre julho e setembro, mais de 90% da população de Volta Redonda já tinha pelo menos uma dose aplicada, 37% das pessoas internadas não tinham aplicado nenhuma dose de vacina.

Ainda segundo a SMS, o avanço da vacinação reflete na redução das taxas de ocupação de leitos na cidade. Em Volta Redonda foram aplicadas até o dia 03 de outubro, 220.492 primeiras doses. A SMS ressaltou que todas as faixas etárias acima de 18 anos atingiram mais de 91,6% de cobertura na primeira dose. Na população de 12 a 17 anos, o alcance é de 75%. Os dados já foram encaminhados ao Ministério da Saúde e estão disponíveis para consulta.

Sobre aplicação da segunda dose, o relatório revela que todas as faixas etárias acima de 60 anos atingiram mais de 90% de cobertura vacinal, ou seja, essas pessoas completaram o ciclo de imunização. Ao todo, pessoas com mais de 18 anos tiveram em 69% de cobertura com duas doses. O número de segundas doses aplicadas, até 03/10, é de 150.214.

No caso da terceira dose, o município continua com a aplicação para pessoas acima de 60 anos, profissionais de saúde, de 50 a 59 anos, que tomaram a segunda dose há pelo menos seis meses e imunossuprimidos graves que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias. Na cidade, o calendário para pessoas acima de 80 anos foi antecipado para quatro meses após a segunda dose para complemento da imunização. De acordo com os dados divulgados, até o momento, Volta Redonda registrou 3.207 terceiras doses.