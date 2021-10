Vestibular Cederj abre inscrição para cursos de graduação à distância em VR - Divulgação

Vestibular Cederj abre inscrição para cursos de graduação à distância em VRDivulgação

Publicado 03/10/2021 07:40

Volta Redonda - O Vestibular Cederj realizado pela Fundação Cecierj (Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro) abriu o período de inscrições para 2022. No município de Volta Redonda são oferecidas 240 vagas para os cursos de Administração, Computação, Matemática, Ciências Biológicas, Física e Pedagogia.

O prazo para inscrição segue até o dia 28 de outubro e o valor da taxa é de R$ 85,00. A seleção é aberta a todo candidato que tenha concluído ou venha a concluir o Ensino Médio ou equivalente até a data da matrícula.

A prova será realizada no dia 12 de dezembro e o Vestibular Cederj 2022.1 contará com o aproveitamento de notas de mais de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato que desejar utilizar a nota do Enem deve estar atento às regras definidas no edital por cada universidade.

Os cursos de graduação a distância são oferecidos de forma gratuita por três instituições de ensino superior: Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).