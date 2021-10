Dados sobre a covid-19 em Volta Redonda - Reprodução

Dados sobre a covid-19 em Volta RedondaReprodução

Publicado 02/10/2021 22:24

Volta Redonda - O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deste sábado, dia 02, registra mais quatro mortes por covid-19 em Volta Redonda, totalizando 1.218. Segundo a SMS, dos óbitos confirmados, um ocorreu em setembro deste ano e os outros três nos meses de novembro e dezembro de 2020.

Ainda de acordo com o informativo, as taxas de ocupação de leitos na rede pública estão em: 24% de UTI e 23% dos leitos clínicos. Na rede particular, 18% dos leitos de UTI e 19% dos leitos clínicos.

No município, os casos confirmados da doença são 39.881 e os notificados como suspeitos são 98.939. Sobre a vacinação, no total já foram aplicadas 367.106, sendo 217.120 (1ª dose) e 149.986 (dose única/2ª dose).