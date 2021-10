Material apreendido após confronto com a PM no bairro Santa Cruz II em VR - Divulgação/ PM

Material apreendido após confronto com a PM no bairro Santa Cruz II em VRDivulgação/ PM

Publicado 01/10/2021 09:23

Volta Redonda - Na madrugada desta sexta-feira, dia 1º, em um confronto com a Polícia Militar, um suspeito foi morto e material do tráfico apreendido, no bairro Santa Cruz II, em Volta Redonda.

Segundo a PM, a ocorrência aconteceu quando os agentes realizavam um patrulhamento e um veículo Chevrolet Agile branco colidiu com a viatura fugindo em seguida. O reforço foi solicitado pelos agentes e as buscas tiveram início pelo bairro Santa Cruz II, onde o carro foi encontrado e dentro dele estava certa quantidade de entorpecentes e um rádio transmissor.

Enquanto as equipes ainda faziam buscas pelo local, dois suspeitos em uma motocicleta apareceram. Os agentes tentaram uma abordagem, mas um dos homens sacou uma arma de fogo e os policiais reagiram. Um dos suspeitos foi baleado e o outro fugiu.

Moto apreendida após confronto com a PM no bairro Santa Cruz II em VR Divulgação/ PM

Ainda de acordo com a PM, com o homem alvejado foi apreendida uma pistola calibre 9mm e uma sacola com entorpecentes. O Samu foi acionado para levar o ferido ao Hospital São João Batista, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Na ação policial ainda foram apreendidos: dez munições calibre 9mm, entorpecentes a contabilizar e 02 veículos apreendidos (Chevrolet Agile branco e motocicleta). O material apreendido foi levado para a Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, onde o caso foi registrado.