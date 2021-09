MEP-VR participa do evento ‘ONU Habitat: Circuito Urbano 2021’ - Divulgação

Publicado 30/09/2021 10:40

Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) irá se conectar no sábado, dia 02, às 15h, ao evento ‘ONU Habitat: Circuito Urbano 2021’. A transmissão será através do canal Volta Redonda - O(MEP-VR) irá se conectar no sábado, dia 02, às 15h, ao evento ‘ONU Habitat: Circuito Urbano 2021’. A transmissão será através do canal https://www.youtube.com/channel/UCuntso3y0Vcwvr2kWCeiR1g

O biólogo e coordenador da Equipe Ambiental do MEP, Fernando Pinto comentou sobre a participação do Movimento no evento.

“O II Seminário Socioambiental do Movimento, conta com o apoio institucional do ONU-Habitat e integra a chamada ‘Circuito Urbano 2021’, que desde 2018, promove anualmente no mês de outubro, debates sobre temas relacionados às cidades, rumo a um desenvolvimento urbano mais sustentável. O tema desta edição será: “Cidades na linha de frente da ação climática”. O Movimento teve aprovação do trabalho na linha - Cidades Resilientes”, disse.

Fernando Pinto ainda falou que biólogos(as), urbanista, historiador, trabalhadora de reciclados e engenheiros estarão em duas mesas de trabalho.

“O trabalho do Movimento será apresentado ao vivo, dentro do tema-eixo: “Cidades na linha de frente da ação climática”, onde debateremos sobre Cidades Resilientes. O painel, com o tema “Volta Redonda: da dureza do aço à resiliência ambiental”, contará com duas mesas de trabalho: 'Processo histórico da urbanização de Volta Redonda, seus impactos socioambientais e desafios em busca de uma cidade resiliente’ e 'Sinalizadores do potencial de resiliência da cidade de Volta Redonda'”, esclareceu.