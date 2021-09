Goleiro Gustavo assina contrato profissional de dois anos com o VRFC - Divulgação

Publicado 29/09/2021 13:46

Volta Redonda - O goleiro Gustavo, de 19 anos, assinou nesta terça-feira, dia 28, o contrato profissional de dois anos com o Voltaço. No clube desde 2019, o ‘prata da casa’ foi titular e um dos destaques dos Garotos de Aço durante o Campeonato Carioca sub-20 deste ano. A partir de agora, ele integra também o elenco profissional do Volta Redonda Futebol Clube (VRFC).

“Sem dúvidas um dos dias mais felizes da minha vida. O dia que realizei o meu sonho de ser jogador profissional de futebol. Só tenho que agradecer a minha família, meus amigos, a diretoria do Volta Redonda, meus treinadores, meus companheiros do sub-20 e do profissional, enfim, a todos que sempre me apoiaram e confiaram no meu trabalho. Agora é seguir trabalhando e me dedicando ao máximo para que possa dar bons frutos e retribuir tudo o que o Voltaço está fazendo por mim”, comentou.

Segundo o vice-presidente do Voltaço, Flávio Horta Júnior, que sempre acompanha os jogos da base, o Volta Redonda segue valorizando e profissionalizando os seus pratas da casa.

"O Gustavo chegou aqui aos 17 anos, vem em uma evolução muito grande, não à toa foi um dos grandes destaques da equipe no Estadual sub-20 este ano, tem tudo para seguir crescendo e, com certeza, fez por merecer este contrato profissional. E é mais um prata da casa que assina contrato profissional e está integrando o nosso elenco principal. Neste ano, tivemos mais de 20 atletas formados no clube atuando pelo profissional, isso sem contar os que foram relacionados. É muito gratificante quando conseguimos proporcionar a realização de um sonho para estes garotos e trabalhamos para que possamos profissionalizar cada vez mais pratas da casa. Eles são o futuro do Volta Redonda e, por isso, estamos sempre buscando o melhor para as nossas categorias de base”, disse.

Na manhã desta quarta-feira, dia 29, os jogadores realizaram um treino no CT Oscar Cardoso. Para amanhã, quinta-feira, dia 30, também está prevista uma reunião com a comissão técnica e diretoria para definir a programação dos próximos meses. A reapresentação do elenco do Voltaço aconteceu na terça-feira, dia 28, e treinamentos físicos foram realizados na sede do clube.