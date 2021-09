93ª DP localizada no bairro Aterrado, em Volta Redonda - Denise Azevedo

Publicado 28/09/2021 18:54

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão de um homem, de 51 anos, em Volta Redonda. Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de sequestro e cárcere privado contra um adolescente, de 15 anos. O homem foi preso na segunda-feira, dia 27, no bairro São Luiz.

O crime aconteceu no ano de 2013, em um sítio de propriedade do homem, no bairro Candelária, em Volta Redonda. Na época, ele foi condenado por três anos de prisão.

No local, a vítima foi amarrada pelos pés e ficava em um ambiente insalubre. Ainda segundo as informações da polícia, o delito também teve a participação do primo do acusado, que é pai do adolescente.

O homem foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia em Volta Redonda, no bairro Aterrado. Logo depois foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça, conforme as informações dos agentes.