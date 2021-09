Publicado 28/09/2021 14:41

Volta Redonda - Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual na tarde de segunda-feira, dia 27, em Volta Redonda. Ele tentou agarrar e beijar a força uma vendedora de doces na Avenida Amaral Peixoto, no Centro da cidade.

Testemunhas afirmaram que o rapaz é conhecido na localidade por abordar mulheres, tentando agarrar, beijar ou tocar em suas partes íntimas.

Sabendo do comportamento do homem, uma comerciária que atua no local, ficou observando o ataque à vendedora de doces, ofereceu ajuda e procurou o posto da Guarda Municipal que fica sob o Viaduto Heitor Leite Franco, na Amaral Peixoto.

Segundo a GMVR, a testemunha apresentou um vídeo da importunação sexual que facilitou o reconhecimento do suspeito. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.