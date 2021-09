Homem é assassinado dentro de Kombi em Volta Redonda - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 27/09/2021 09:31

Volta Redonda - No final da noite do último sábado dia, 25, um homem foi morto a tiros no bairro São Sebastião, em Volta Redonda. A polícia só foi informada sobre o assassinato na manhã de domingo, dia 26.

A vítima foi identificada como Ademar de Souza, de 48 anos. O crime aconteceu quando ele estava dentro de uma Kombi na Via B-1, e foi atingido por vários disparos. Outro homem foi atingido de raspão na perna, mas não quis ir ao hospital.

Segundo as primeiras informações, ocupantes de uma moto teriam parado perto do veículo e efetuado os disparos contra Ademar de Souza.