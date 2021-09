93ª Delegacia de Polícia Civil em VR - Divulgação

93ª Delegacia de Polícia Civil em VRDivulgação

Publicado 26/09/2021 15:07

Volta Redonda - Agentes da 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda prenderam na última sexta-feira, dia 24, uma mulher por tráfico de drogas. Ela foi encontrada no bairro Vila Rica, em Volta Redonda.

Segundo os policiais civis, as investigações demonstraram a participação da suspeita na organização criminosa que domina os bairros Dom Bosco e São Luiz, além da ligação com traficantes do bairro Califórnia, que pertence ao município de Barra do Piraí.

Contra a mulher foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Justiça e ela foi encaminhada ao sistema prisional.