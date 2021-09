Volta Redonda recebe a Tombense-MG em busca da classificação para a próxima fase da Série C - Divulgação

Publicado 25/09/2021 10:01

Volta Redonda - O Voltaço recebe a Tombense-MG neste sábado, dia 25, às,17h, no estádio Raulino de Oliveira, pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O time busca a classificação para a próxima fase da competição.

O Volta Redonda é o sexto colocado do grupo A, com 23 pontos, um a menos que o Ferroviário-CE, quinto colocado, e a três do Botafogo-PB, que abre o G4, e do Manaus-AM, terceiro colocado. O vice-líder é a Tombense-MG, com 27 pontos, mesma pontuação do líder Paysandu-PA.

Para avançar, o Esquadrão de Aço precisa vencer a equipe mineira e torcer para que o Ferroviário-CE não vença o clássico diante do Floresta-CE e o Botafogo-PB seja derrotado pelo Santa Cruz-PE no estádio do Arruda.

O técnico Neto Colucci disse que quer a equipe 100% focada em vencer o seu jogo, para, apenas após o apito final, ver se os demais placares ajudaram o Voltaço.

“O nosso jogo principal é aqui, no Raulino, diante da Tombense. Não temos que ficar com a cabeça nos outros resultados e não focar na partida muito difícil que teremos pela frente. Precisamos, primeiro, fazer o nosso resultado, o dever de casa, e aí depois vamos ver como foi a rodada e se conseguimos ou não. Ainda acredito e muito na nossa classificação e vamos lutar por ela até o final”, falou.

Para esta partida, o Volta Redonda contará com o retorno do volante Emerson Jr., que cumpriu suspensão automática na rodada passada. Os desfalques serão o volante Bruno Barra e o atacante Pedrinho, que estão suspensos.