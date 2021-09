Dois homens foram assassinados nesta madrugada de quinta-feira, dia 23, em VR - Divulgação

Publicado 23/09/2021 19:42 | Atualizado 23/09/2021 19:44

Volta Redonda - Dois homens foram mortos na madrugada desta quinta-feira, dia 23, em Volta Redonda. O duplo homicídio aconteceu na estrada da Fundação Beatriz Gama (FBG), no Retiro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no local onde ocorreu o crime. De acordo com as informações de testemunhas que foram ouvidas pelos policiais, disparos foram ouvidos por volta de 1 hora da manhã.

Também segundo a PM, os dois homens estavam com as mãos amarradas para trás. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços.