Repescagem de 1ª dose da vacina contra a covid-19 para pessoas com 12 anos ou mais em VRDivulgação

Publicado 23/09/2021 07:00

Volta Redonda - Nesta quinta-feira, dia 23, Volta Redonda realiza a repescagem de primeira dose da vacina contra a covid-19 para pessoas com 12 anos ou mais, em todas as Unidades de Saúde (UBS e UBSF). Também haverá a antecipação das segundas doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer reduzindo para oito semanas o intervalo, antes era de 12 semanas. O governo do estado do Rio de Janeiro orientou a medida para acelerar a imunização completa da população. A decisão vale para os vacinados com as primeiras doses da AstraZeneca ou Pfizer até 28/07/2021.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as vacinas serão aplicadas até durarem o estoque. O horário de vacinação será das 08h às 16h, porém as unidades dos bairros: 249, São João, Vila Mury e Volta Grande funcionarão até às 21h; e as unidades do Santo Agostinho, Santa Cruz, Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes e São Geraldo funcionarão até às 18h.

A programação inclui a aplicação da segunda dose CoronaVac para vacinados com a primeira dose do imunizante até 02/09/2021. A dose de reforço estará disponível para pessoas acima de 80 anos que tomaram as duas doses da vacina até 26/05/2021 e os acima de 70 anos que tomaram as duas doses até 02/04/2021. Imunossuprimidos graves que tomaram as duas doses até 26/08/2021 também podem procurar uma Unidade de Saúde.