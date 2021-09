VR vacina adolescentes de 12 anos em drive-thru nesta quarta-feira, dia 22, na Ilha São João - Divulgação

Publicado 21/09/2021 22:09 | Atualizado 21/09/2021 22:11

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 22, Volta Redonda vai vacinar adolescentes de 12 a 17 anos contra a covid-19. A aplicação da primeira dose será no sistema drive-thru, na Ilha São João, no horário das 08h às 16h. No drive, pedestres também poderão se vacinar no local.

A aplicação da segunda e terceira dose da Pfizer também ocorrerá na Ilha São João. Pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer até 30/06/2021; idosos acima de 80 anos que tomaram as duas doses da vacina até 25/05/2021 e os acima de 70 anos que tomaram as duas doses até 01/04/2021 devem reforçar a imunização a partir desta quarta. A terceira dose também é destinada para os imunossuprimidos graves que tomaram as duas doses até 25/08/2021.

O cronograma de vacinação contra a covid-19 acontecerá ainda em todas as Unidades de Saúde (UBS e UBSF), que compõe a rede de Atenção Básica no município, das 08h às 16h. Pessoas com 18 anos ou mais, ainda não vacinadas, podem buscar repescagem de primeira dose. Também haverá aplicação de segunda dose da vacina CoronaVac para vacinados até 01/09/2021.



O município de Volta Redonda recebeu uma nova remessa da vacina AstraZeneca (Oxford), e a aplicação da segunda dose será retomada nesta quinta-feira, dia 23, nas Unidades de Saúde, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).