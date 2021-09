CDL-VR aderiu à campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica - Divulgação

Publicado 21/09/2021 11:21

Volta Redonda - A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) aderiu à campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”, uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.

A Campanha do Sinal Vermelho foi lançada no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), com o apoio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

A ideia central é que a mulher consiga pedir ajuda mostrando o sinal vermelho desenhado na palma da mão. No caso daquelas, que relatarem algum tipo violência, os funcionários da CDL estão capacitados a ligarem para os órgãos de segurança especializados para buscar ajuda e dar o apoio necessário.

A diretora social da CDL, Maria Auxiliadora de Ávila Marcelino, a Dorinha, disse que o objetivo dessa parceria com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Idosos Direitos Humanos (SMIDH), é unir forças no combate à violência doméstica, crescente no país.

“Nossa casa recebe dezenas de pessoas todos os dias e a Prefeitura viu como um ponto de apoio necessário à campanha. Nós, também entendemos que a nossa entidade tem seu papel social de ajudar em campanhas de conscientização, como essa, que visa combater a violência”, afirmou.

A CDL Volta Redonda já colocou cartaz na sua sede e também está enviando por e-mail aos associados e vai fazer uma divulgação do novo serviço em suas redes sociais. Maria Auxiliadora de Ávila Marcelino ainda destacou os telefones de denúncias que são o 180, Central de Atendimento à Mulher, e o 190, da Polícia Militar.

“Qualquer pessoa que presenciar, ouvir ou souber de uma vítima de violência, pode fazer a denúncia, que o anonimato é garantido. O importante é ajudar essas vítimas”, comentou.