Drive-thru de vacinação contra covid-19 foi encerrado às 16h nesta segunda-feira, dia 20 - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 20/09/2021 17:36

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 20, em Volta Redonda aconteceu o drive-thru de vacinação contra covid-19, na Ilha São João. A aplicação foi encerrada às 16h, antes do previsto, por conta da grande adesão do público que superou a quantidade de doses disponíveis no município.

De acordo com o balanço inicial da SMS, mais de 4,2 mil vacinas aplicadas, entre primeira, segunda e terceira doses. Adolescentes de 13 anos ou mais receberam a 1ª dose, enquanto jovens e adultos, a segunda dose. Idosos e imunossuprimidos graves reforçaram a imunização com a terceira dose.

O número final será contabilizado no fim desta tarde e divulgado na manhã desta terça-feira, dia 21. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou que aguarda para esta quarta-feira, dia 22, uma nova remessa de doses da vacina Pfizer/BioNTech e com isso pretende retomar a aplicação de primeira dose, também para adolescentes de 12 anos.