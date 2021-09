O Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o Floresta-CE no Cidade Vozão - Divulgação

Publicado 18/09/2021 18:35

Volta Redonda - O Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o Floresta-CE na tarde deste sábado, dia 18. O jogo aconteceu no Cidade Vozão pela Série C do Campeonato Brasileiro.

O Floresta-CE abriu o placar no primeiro tempo com um gol de pênalti. O Voltaço conseguiu o empate após o intervalo. Pedrinho marcou para o Esquadrão de Aço.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe a Tombense-MG, pela última rodada da primeira fase. A partida será no sábado, dia 25, às 17h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.