Ação da PM apreende 300 pinos de cocaína em VR - Divulgação

Ação da PM apreende 300 pinos de cocaína em VRDivulgação

Publicado 17/09/2021 12:00

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam drogas e outros materiais do tráfico na Rua Carlos Gomes, no bairro Santa Inês, em Volta Redonda. Na ação, que aconteceu na noite de quinta-feira, dia 16, um suspeito também foi preso.

A PM foi ao endereço por conta de uma denúncia que havia um homem realizando o tráfico de drogas na localidade. Um cerco foi montado e o suspeito identificado. Com ele, os policiais apreenderam 300 pinos de cocaína, 56 pedras de crack, 32 tabletes pequenos de maconha, um rádio comunicador, um aparelho celular e material para endolação.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, a 93ª DP, que fica no bairro Aterrado, em Volta Redonda.