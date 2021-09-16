Dados sobre a covid-19 em Volta Redonda - Reprodução

Dados sobre a covid-19 em Volta RedondaReprodução

Publicado 16/09/2021 19:08 | Atualizado 16/09/2021 19:10

Volta Redonda - Os dados sobre a covid-19 em Volta Redonda foram atualizados nesta quinta-feira, dia 16, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os casos confirmados são 39.304 e os notificados como suspeitos são 96.957.



O boletim epidemiológico também confirma mais um óbito em decorrência da doença. Com a atualização, a cidade chega ao total de 1.194. Segundo a SMS, a morte registrada ocorreu em 27/06 deste ano.

Ainda segundo o informativo, na rede pública, 28% dos leitos de UTI e 38% dos leitos clínicos estão ocupados. Já nos hospitais particulares, as taxas de ocupação seguem com 15% dos leitos de UTI e 24% dos leitos clínicos.