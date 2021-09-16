Dados sobre a covid-19 em Volta RedondaReprodução
O boletim epidemiológico também confirma mais um óbito em decorrência da doença. Com a atualização, a cidade chega ao total de 1.194. Segundo a SMS, a morte registrada ocorreu em 27/06 deste ano.
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Dados sobre a covid-19 em Volta RedondaReprodução
Covid-19: Volta Redonda chega ao total de 1.194 mortes
No município, os casos confirmados da doença são 39.304
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Total de óbitos em decorrência da doença chega a 1.193 e os casos confirmados são 39.222
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