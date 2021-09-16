Volta Redonda amplia horário nas Unidades de Saúde para vacinação contra a covid-19 - Divulgação

Volta Redonda amplia horário nas Unidades de Saúde para vacinação contra a covid-19Divulgação

Publicado 16/09/2021 10:57 | Atualizado 16/09/2021 10:57

Volta Redonda - A vacinação contra a covid-19 nesta quinta-feira, dia 16, acontece em todas as Unidades de Saúde da rede de Atenção Básica de Volta Redonda. A aplicação da vacina será destinada para adolescentes de 15 anos ou mais, adolescentes de 12 a 14 anos (com comorbidades), gestantes, puérperas e lactantes acima de 12 anos e jovens acima de 18 anos em repescagem.

O horário de funcionamento será estendido em oito unidades, nos bairros: 249, São João, Vila Mury e Volta Grande funcionarão até as 21h e as unidades situadas nos bairros: Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, São Geraldo e Santo Agostinho irão atender até às 18h30. Para vacinação são necessários os seguintes documentos: identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS. Os adolescentes com comorbidades devem apresentar também um laudo médico que comprove a condição clínica.

As datas para segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer foram alteradas, conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Vacinados com a primeira dose de um desses imunizantes até 26/06/2021 devem se direcionar a uma Unidade de Saúde mais próxima para receber a dose. Para receber a segunda dose em qualquer Unidade de Saúde é necessário apresentar o cartão de vacinação Covid. A SMS aguarda uma nova remessa da vacina CoronaVac para poder redirecionar a data da segunda dose.

Os idosos acima de 70 anos vacinados com a segunda dose até 23/03/2021 podem solicitar a dose de reforço em qualquer unidade apresentando o cartão de vacinação Covid, que comprove a aplicação das vacinas anteriores. As pessoas com alto grau de imunossupressão também podem receber a dose de reforço sendo uma determinação do Ministério da Saúde. Imunossuprimidos vacinados com a segunda dose até 19/08/2021 devem procurar uma unidade para fazer a vacinação.