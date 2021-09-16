Volta Redonda amplia horário nas Unidades de Saúde para vacinação contra a covid-19Divulgação
Confira o cronograma de vacinação contra covid-19 nesta quinta-feira, dia 16, em Volta Redonda
Oito Unidades de Saúde funcionarão com horário estendido
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Suspeito de duplo homicídio no bairro Eucaliptal é preso em Volta Redonda
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Para evitar aglomerações, o agendamento deve ser feito pelo site ou por telefone
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