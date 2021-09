Material apreendido pela Polícia Civil durante ação no bairro São Carlos - Divulgação

Publicado 16/09/2021 00:59

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão de Rafael de Oliveira Santos, conhecido como “Fael”, de 34 anos. Ele é suspeito de ter assassinado Diogo de Souza Toledo, o “Xuxa”, de 40 anos, e João Batista Júnior, de 20, na última segunda-feira, dia 13, na Praça 7 de Setembro, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda.

Rafael foi encontrado nesta quarta-feira, dia 15, em casa na Avenida Florestal, no bairro São Carlos. De acordo com a Polícia Civil, um cerco foi realizado na residência onde o suspeito estava. Rafael e sua companheira, Lidiana da Silva Pinto, de 45 anos, que também foi presa, consentiram com a entrada dos agentes e disseram que não havia nada de ilícito na casa.

Após buscas, os policiais encontraram uma bolsa que o suspeito tinha jogado pela janela do imóvel com duas pistolas, uma calibre .40 com 10 munições e outra 9mm com 12 munições, 147 pinos de cocaína, 226 trouxinhas maconha e R$452,00.

Ainda segundo as informações da Polícia Civil, o casal é investigado por uma tentativa de homicídio, no dia 27 de junho, no bairro Conforto. A vítima, de 25 anos, ficou paraplégica por conta das lesões que sofreu.