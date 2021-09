MEP de Volta Redonda iniciou sondagem sobre rios, córregos e lagos - Divulagção

Publicado 15/09/2021 10:55 | Atualizado 15/09/2021 11:45

sondagem socioambiental online com o objetivo de coletar de informações da sociedade sobre os corpos hídricos (rios, córregos, lagos e etc.) de Volta Redonda e região foi lançada pelo Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR). A pesquisa ficará disponível até o dia 24 de setembro, na plataforma Volta Redonda - Umacom o objetivo de coletar de informações da sociedade sobre os corpos hídricos (rios, córregos, lagos e etc.) de Volta Redonda e região foi lançada pelo Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR). A pesquisa ficará disponível até o dia 24 de setembro, na plataforma https://forms.gle/6JePgvaxSUNzurTd7

A intenção é conhecer a percepção, o engajamento social e a atenção proativa na gestão territorial em relação ao conforto e saúde, como explicou o professor Michel Bastos, sub-coordenador da equipe ambiental do MEP, especialista em questões hídricas, ao lançar a sondagem aprovada pela equipe.

“O questionário visa a coleta de informações em forma de percepções da sociedade sobre os corpos hídricos (rios, córregos, lagos e etc.) de Volta Redonda e região, como forma de gerar engajamento social e participação ativa na gestão territorial, bem como no conforto e saúde coletiva”, disse Michel Bastos.

A acadêmica da área de engenharia ambiental, integrante da equipe do MEP-VR e responsável pela operacionalidade da pesquisa, Sabrina Arantes, acredita que o tema irá provocar novos olhares frente ao cenário da maior crise hídrica do Brasil.

“O cenário da pior crise hídricas dos últimos tempos causada por uma série de condicionantes, como a diminuição da corrente de chuvas, o desmatamento, o aquecimento global, o desperdício de água e outros fatores, acredito proporcionarão novos olhares da população. Dessa forma, a percepção territorial da realidade hídrica, as proposições dos cidadãos(as) de Volta Redonda e região trarão importantes elementos para discussão e correções de rumos junto aos organismos governamentais e não governamentais”, falou.

A futura engenheira ambiental, Sabrina Arantes esclareceu que a pesquisa é orientativa e contém 10 perguntas.

“O participante não só apontará os desvios, mas também poderá sugerir correções. Estima-se 500 respostas para a pesquisa, com a participação das associações de bairros, mídias diversas, igrejas, universidades, ONGs, colégios e a diferentes coletivos”, explicou.

O doutor em ecologia e diretor da Área Ambiental do MEP-VR, Fernando Pinto, falou sobre a importância da participação e o envolvimento também dos jovens.

“Vale ressaltar que o envolvimento da equipe no processo passou a ser coletivo. Nos alegramos com a garra da Sabrina Arantes, graduanda em engenharia ambiental, que poderá mais para frente pensar em apresentar o trabalho em seminários acadêmicos. Nesse sentido, o ll Seminário Socioambiental do MEP, a ser realizado no dia 2 de outubro, certamente já conterá extratos da inédita pesquisa hídrica”, comentou Fernando Pinto.