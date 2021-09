Ônibus do Consumidor da Alerj está em Volta Redonda - Divulgação

Ônibus do Consumidor da Alerj está em Volta Redonda Divulgação

Publicado 15/09/2021 10:30

Volta Redonda - O Ônibus do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) atender nesta quarta e quinta-feira, dias 15 e 16, das 10h às 16h, à população de Volta Redonda. O projeto de autoria do deputado estadual, Marcelo Cabeleireiro é itinerante e visa esclarecer aos cidadãos sobre os direitos ao consumidor.

O veículo ficará estacionado na na Praça Sávio Gama, em frente à prefeitura, no bairro Aterrado. Serão disponibilizados serviços como reclamações de relação de consumo, queixas sobre a atuação de órgãos públicos, esclarecimentos de dúvidas e orientações jurídicas.