Voltaço anuncia o volante Muniz como reforço para a Série C - Divulgação

Publicado 14/09/2021 14:36

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) anunciou nesta semana, a chegada do volante Muniz, de 32 anos. Ele chega ao Esquadrão de Aço com contrato até o final do Campeonato Brasileiro deste ano.

O atleta, que será mais um reforço para a Série C, realizou exames médicos e participou do treinamento desta segunda-feira, dia 13. A expectativa é que o jogador esteja regularizado para o confronto diante do Floresta-CE, no sábado, dia 18, às 15h, na Cidade Vozão.

Revelado pelo Vasco, o novo reforço tricolor já defendeu o Bangu, Olaria, America-RJ, Portuguesa-RJ, onde atuou por oito temporadas, disputando 200 partidas e jogando o Campeonato Carioca deste ano, e o Aymorés-MG, último clube antes de acertar com o Voltaço.

“Chego com muita alegria e motivado, porque é um prazer enorme vestir a camisa do Volta Redonda. Há muito tempo venho enfrentando, jogando contra e hoje posso estar aqui. Vou me doar, dar o meu máximo para ajudar o Volta Redonda a conquistar o grande objetivo que é o acesso à Série B”, disse.

O presidente do VRFC, Flávio Horta comentou sobre a chegada do novo reforço tricolor.

“O Muniz é um jogador experiente e que chega para nos ajudar nesta reta final de Série C. Sabemos que a nossa chave está muito equilibrada, infelizmente perdemos pontos que não podíamos, mas ainda acredito na nossa classificação e tenho certeza que iremos brigar por ela até o final”, falou.

O elenco do Voltaço se reapresentou na tarde desta segunda-feira, dia 13, e iniciou a preparação para a partida diante do Floresta-CE. Neste primeiro dia de atividade, os atletas realizaram exames de CK e participaram de uma atividade de força na academia.

O Esquadrão de Aço voltou a treinar na manhã desta terça-feira, 14, no CT Oscar Cardoso. Programação que será repetida na quarta-feira, dia 15, quando será feito o último treino em casa, já que a equipe segue para o Ceará na manhã de quinta-feira, dia 16. Na véspera do jogo, está previsto ainda um treinamento no CT do Floresta.